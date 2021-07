Coronavirus, il bollettino di mercoledì

I dati forniti da Azienda Zero: ricoveri in lieve aumento ma non in terapia intensiva

In tutto il Veneto sono stati 434.171, dall'inizio dell'epidemia, i casi con tampone positivo al coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono invece stati 544 ed oggi i veneti positivi al virus sono 10.700 (+235 da ieri). I veneti negativizzati sono 411.837 (+309 da ieri) e nessun positivo al virus è morto nelle ultime 24 ore (il numero dei deceduti resta 11.634). Infine, i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 175 in area non critica (fra cui 99 positivi) e 19 in terapia intensiva (fra cui 16 positivi).

Nel Vicentino, sono 71.163 le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia, mentre i contagiati nelle ultime 24 ore sono 60 per un totale di 1.245 attualemente postivi. I decessi totali nella provincia di Vicenza, dall'inizio della pandemia, sono stati 2.124 e 67.794 i guariti. Nessun ricoverato, attualmente, in terapia intensiva nei nosocomi berici. In area non critica, invece, ci sono 5 positivi al virus a Santorso, 2 a Vicenza, 1 a Bassano e 1 a Lonigo.