Coronavirus in Veneto: situazione stabile ma ancora nuovi casi

BOLLETTINO ORE 8

Il report della Regione Veneto di domenica delle ore 8 - con le variazioni rispetto alle ore 17 di sabato - segnala alti 18 nuovi tamponi positivi al Coronavirus, 1 dei quali a Vicenza. L'incidenza maggiore, con 14 contagi è relativa al cluster di Padova, mentre sono due i casi registrati a Venezia e uno è in corso di assegnazione.

Situazione stabile per quanto riguarda tutti gli altri parametri, con un solo un nuovo ricovero in area non critica (ospedale Borgo Roma a Verona). Nessun decesso nelle ultime ore.

Salgono quindi a 19809 i casi totali in Veneto, 722 dei quali attualmente positivi, 2064 i deceduti e 17023 i negativizzati mentre nel Vicentino sono 2890 le persone che hanno contratto il virus, 55 attualmente dei quali attualmente positivi, 360 deceduti e 2475 guariti.

Al San Bortolo rimangono tre pazienti ricoverati in area non critica, zero in terapia intensiva, mentre in tutto il Veneto sono 32 gli ospedalizzati positivi, 1 solo dei quali in terapia intensiva. Nei nosocomi della regione ci sono poi 88 pazienti che non hanno più l'infezione, 6 dei quali in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i soggetti in isolamento domiciliare, il report indica una diminuzione in tutto il Veneto rispetto a sabato. Ovvero, da „2.764 isolati (+ 201 rispetto a venerdì) di cui 572 a Vicenza, si passa a 2717 (522 a Vicenza). Di questi solo 16 (1 a Vicenza) presentano sintomi.