Coronavirus, in Veneto solo 24 positivi in Veneto nelle ultime ore

I dati del bollettino di Azienda Zero. Ospedali verso lo svuotamento: 11 positivi in terapia intensiva

Sempre in discesa la curva che registra contagi e ricoveri da Covid-19 in Veneto. Il bollettino delle ore 8 di Azienda Zero con i dati aggiornati al 25 giugno mostra un ulteriore miglioramento della situazione sul fronte della pandemia. Scendono infatti a 4770, 694 dei quali nel Vicentino, gli attualmente positivi in Veneto. Nelle ultime ore, ovvero rispetto alle 17 di giovedì, i nuovi contagi sono stati solo 24, 6 dei quali nella provincia Berica. Nessun nuovo decesso.

Report ore 8

Per quanto riguarda gli ospedali, si va verso lo svuotamento di pazienti covid. Attualmente quelli positivi ricoverati nei reparti sono 72 in tutta la regione, 11 dei quali in terapia intensiva. Nel Vicentino i posti occupati da pazienti contagiati sono invece 8, due dei quali nel reparto rianimazione. In totale (positivi+negativizzati) ci sono 296 pazienti Covid nei nosocomi veneti, 28 dei quali in area critica.