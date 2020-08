Coronavirus, 56 casi nelle ultime ore: nessuna vittima

BOLLETTINO ORE 8

Altri 56 nuovi tamponi positivi al Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime ore. Lo rende noto il report delle ore 8 di lunedì della Regione che mostra la variazione sui dati del contagio rispetto alle ore 17 di lunedì. Quasi metà dei positivi (25) sono relativi al cluster di Treviso, mentre nel Vicentino sono stati segnalati altri 8 nuovi contagiati.

Nel dettaglio è di 22190 il conto totale delle persone colpite dal Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, 2119 dei quali attualmente positive, 2107 decedute e 17964 guarite. Nel Vicentino, su un totale di 3076 infettati, 187 sono attualmente positivi, e 2513 guariti. Il totale dei morti a causa del virus è di 376 persone. Sempre sotto controllo la situazione negli ospedali del Veneto con meno 3 persone ricoverate in area non critica. I pazienti che si trovano nei nosocomi veneti e risultano positive al virus sono attualmente 51, con ancora 5 persone in terapia intensiva. A Santorso sono invece 3 e 5 al San Bortolo, uno dei quali in area critica. Nelle ultime ore non c'è stata nessuna vittima di Covid-19.

Infine, il totale delle persone in isolamento domiciliare in Veneto è di 6076, 111 delle quali con sintomi. Nel Vicentino sono 714, dei quali 17 con sintomi.