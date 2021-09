Coronavirus, in calo attualmente positivi e ricoveri: 4 decessi nelle ultime 24 ore

Di Covid si muore ancora. Sono 4 i decessi a causa del virus avvenuti in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo rivela il bollettino di giovedì con i dati aggiornati su casi e ricoveri per coronavirus. Sebbene a curve altalenanti, l'infezione continua però a essere sotto controllo, con attualmente positivi e ricoveri che oggi, rispetto a ieri, sono diminuiti.

Nel dettaglio, nonostante 445 nuovi contagi, la differenza con chi si è negativizzato fa scendere gli attualmente positivi da 11749 a 11661: 88 in meno. Stesso andamento della provincia vicentina dove con 72 nuovi contagiati, gli attualmente positivi scendono da 1852 a 1828: 24 in meno.

IL BOLLETTINO

Situazione sempre in miglioramento negli ospedali del Veneto, con altri 7 pazienti usciti dall'ospedale. Attualmente le strutture della regione ospitano 215 (-6) malati di Covid in area non critica e 53 (-1) in terapia intensiva. Nei nosocomi del Vicentino -2 ricoveri in area non critica, i cui reparti ospitano al momento 32 pazienti, e situazione invariata in terapia intensiva, rispetto a ieri, con 6 ricoveri.