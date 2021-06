Coronavirus, l'ultimo punto stampa di Zaia sulla situazione in Veneto: «Piano tamponi per l'estate di 30mila al giorno»

Ultimo appuntamento (per ora) con il quotidiano aggiornamento di Luca Zaia sulla situazione Covid-19 in Veneto. Il presidente della Regione ha iniziato con i dati aggiornati del bollettino di Azienda Zero. Nel dettaglio, con 49 positivi nelle ultime 24 ore, trovati con 23298 tamponi, l'incidenza del contagio a oggi, 23 giugno, è dello 0,21%. Gli attualmente positivi sono 4896. I pazienti negli ospedali veneti sono 304, dei quali 272 in area non critica e 32 in terapia intensiva. Altri 2 i decessi. Sono stati invece 43243 i vaccinati nella giornata di martedì.

BOLLETTINO ORE 8

«Non è un abbandono, ci rivedremo se ci saranno novità». Con queste parole Luca Zaia ha ringrazito stampa, operatori sanitari e cittadini che in questi mesi hanno seguito gli aggiornamenti quotidiani sull'epidemia da Covid-19 in Veneto. Nell'ultimo appuntamento il governatore ha annunciato che è stato approvato in giunta un piano tamponi. «Il minimo è di 30mila al giorno per tutte le Ulss Venete, con tanto di target per ogni azienda sanitaria locale e un premio per chi ne fa di più. Chiediamo alle Ulss di andare in spiaggia o nelle sagre ma a fine giornata ci devono portare i tamponi», ha sottolineato Zaia ricordando che da lunedì, secondo le disposizioni del ministerdo della Saluta, la mascherina non sarà più obbligatoria all'esterno. «Dobbiamo utilizzarla quando c'è gente vicino, non abbassiamo la guardia», ha aggiunto il presidente della Regione Veneto, concludendo: « Manderemo a casa a 200mila persone over 60 una lettera con l'ultima chiamata per i vaccini».