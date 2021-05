Coronavirus, curva in picchiata in Veneto: terapie intensive a quota 100

I dati aggiornati sulla pandemia in Veneto con i bollettini di Azienda Zero relativi alla giornata di sabato 22 maggio

Continua a scendere la curva epidemiologica dell'infezione pandemica da Covid-19 in regione. Nelle ultime ore, secondo il bollettino delle ore 8 di Azienda Zero con la variazione rispetto alle ore 17 di venerdì, sono 154 i nuovi contagi rilevati dai tamponi mentre sono 391 i negativizzati. In totale, gli attualmente positivi in Veneto sono 11296, 238 in meno di ieri. Un altro decesso in più a causa del virus rispetto a ieri.

Scende ulteriolmente anche la pressione ospedaliera. Tra positivi e negativizzati i ricoverati negli ospedali veneti sono a oggi, sabato 22 maggio, 853 (-11). Di questi 753 sono in area non critica e 100 in terapia intensiva.

Nel Vicentino con 37 nuovi contagi e 80 guariti, gli attualmente positivi scendo a 1666 (ieri pomeriggio erano 1709). Nei nosocomi berici sono ricoverate 69 persone, 9 delle quali in terapia intensiva.