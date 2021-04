Coronavirus, il bollettino di domenica: la situazione in Veneto e a Vicenza

L'aggiornamento sui contagi e i ricoveri in base ai dati forniti da Azienda Zero. Ancora in discesa la curva epidemiologica: continuano a scendere contagiati e ricoveri

In Veneto, dall'inizio della pandemia, sono stati scoperti 401.450 casi di positività al coronavirus (+448 da ieri pomeriggio, +761 in 24 ore). I veneti attualmente positivi sono 26.444 (-25 da ieri pomeriggio, -199 in 24 ore) ed i negativizzati sono 363.902 (+464 da ieri pomeriggio, +944 in 24 ore). I morti di Covid-19 in Veneto sono saliti a 11.104 (+9 da ieri pomeriggio).

Negli ospedali per acuti della regione ci sono 263 pazienti in terapia intensiva per Covid-19 (236 positivi e 27 negativizzati), mentre negli altri reparti ci sono 1.503 pazienti per Covid (1.211 positivi e 292 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid sono 204, di cui 175 positivi.

BOLLETTINO ORE 8

Sono i dati del bollettino delle ore 8 di Azienda Zero sull'infezione da covid-19 in regione. Anche se lentamente, la curva epidemiologica sta quindi ancora scendendo. Un trend che si riflette anche sulla provincia di Vicenza dove sono altri 65 i nuovi contagi ma 303 i negativizzati. Il bilancio è di 3974 attualmente positivi, 67 in meno rispetto al bollettino delle ore 17 di sabato. I decessi dall'inzio dell'epidemia nel Vicentino sono stati 2059, nessuno nelle ultime ore.

Sitiazione stabile negli ospedali con l'ospedale di Santarso che ospita 51 (-2) malati in area non critica e 10 in terapia intensiva; 2 pazienti a Bassano, uno dei quali in rianimazione; 95 ricoverati a Vicenza, 20 dei quali nei reparti per acuti; 29 persone in area non critica a Valdagno.

