Coronavirus, contagi e decessi in Veneto: il report aggiornato

I dati di Azienda Zero sull'epidemia da Covid-19 in regione con i bollettini aggiornati a giovedì 17 giugno

Scendono ancora gli attualmente positivi al Covid in Veneto. Il bollettino di Azienda Zero, con i dati aggiornati alle 8 di giovedì 17 giugno, indicano un calo di 35 contagiati nelle ultime ore. A oggi sono 5507 le persone che risultano ancora in isolamento in regione, 805 dei quali nella sola provincia di Vicenza. Nel Vicentino sono 7 in più, rispetto a ieri alla 17, in nuovi contagi, mentre sono 36 in tutto il Veneto. Sempre nelle ultime ore sono stati 71 i guariti negativizzati. Nessun decesso registrato.

Migliora ancora anche la situazione negli ospedali del Veneto che oggi ospitano 365 pazienti (tra guariti e positivi), 45 dei quali in terapia intensiva. Di questi sono128 (23 dei quali in rianimazione) i ricoverati ancora positivi al virus. La situazione nei nosocomi berici è la seguente: ospedale Santorso Alto vicentino 8 pazienti (2 dei quali in rianimazione), San Bortolo Vicenza 10 (2 in terapia intensiva), Bassano 1 in area non critica.