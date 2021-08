Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Vogliamo testare a campione la risposta anticorpale degli over 80»

I dati del bollettino di Azienda Zero, resi noti dal presidente della Regione durante l'appuntamento del 16 agosto nella sede della protezione civile, indica 291 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, scovati su 10714 tamponi, con un'incidenza del 2,72%. Gli attualmente positivi in Veneto sono 13416. Nessun decesso in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, sono 221 (+13) i ricoverati nei nosocomi veneti. Di questi, 186 (+11) sono in area non critica e 35 (+2) in terapia intensiva.

IL REPORT DEL 16 AGOSTO

«Nonostante tutto il virus c'è, non è finita e i ricoveri ci sono», è stato il commento di Luca Zaia, che ha aggiuto: «Il 76% dei ricoverati ha avuto solo uno dose oppure non si è vaccinata, mentre il 64% non sono vaccinati».

Per quanto riguarda i vaccini, gli ultimi aggiornamenti della regione indicano che su 13732 vaccini effettuati ad accesso diretto, sono 1832 i vaccinati della classe di età dai 12 ai 25 anni. Mentre sono 100, in tutto il Veneto, i sanitari sospesi perché non vaccinati. Infine, Zaia, ha fatto una riflessione sulla terza dose del vaccino: «Dobbiamo valutare con serietà il tema della terza dose spero sia un tema da affrontare, nel frattempo noi vogliamo testare a campione la risposta anticorpale degli over 80».