Coronavirus, nel Vicentino terapie intensive verso lo svuotamento

Gli aggiornamenti su contagi e ricoveri in Veneto con i report di Azienda Zero di martedì 15 giugno

Sono solo 5 i ricoverati nei reparti Covid di terapia intensiva del Vicentino e 17 in area non critica. Lo rivela il bollettino delle ore 8 del 15 giugno emesso da Azienda Zero. Un report che continua a segnare un trend di discesa dell'epidemia da coronavirus in tutta la regione.

Nel dettaglio, in regione sono 37 i contagi in più rispetto alle ore 17 di lunedì, mentre gli attualmente positivi scendono da 5738 a 5716. Nessun decesso nelle ultime ore. Negli ospedali veneti a oggi ci sono 368 pazienti in area non critica e 49 in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la sola provincia berica sono 7 i nuovi contagi registrati, mentre gli attualmente positivi scendono da 827 a 819.

Report ore 8 del 15 giugno