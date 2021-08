Coronavirus, il bollettino di venerdì 13 agosto

I dati aggiornati del report di Azienda Zero su casi e ricoveri in Veneto

Sono 771 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un totale di 13.534 attualmente positivi al virus, 113 in più rispetto a giovedì. I guariti, nell'ultima giornata, sono stati 657. Un'altra persona è dececuta per il virus. Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, i dati del bollettino di Azienda Zero indicano invece altri 94 contagiati nelle ultime 24 ore, con 1.747 attualmente positivi - 15 in più rispetto a ieri - e 79 guariti.

In lieve miglioramento la situazione negli ospedali, dove l'effetto vaccini continua a farsi sentire con un'andamento stabile dei ricoveri. Tuttavia, a fronte di una diminuzione nei reparti non critici, altre 4 persone sono finite in terapia intensiva. La quasi totalità dei pazienti non è vaccinata.

Attualmente i pazienti positivi al virus nei nosocomi veneti sono infatti 140 (-6) in area non critica e 28 (+4) in terapia intensiva. Nelle strutture sanitarie della regione ci sono, tra positivi e guariti, 173 ricoverati in reparto ordinario e 31 in rianimazione.

Nel Vicentino sono 12 i ricoverati a Santorso, di cui 1 in terapia intensiva e 9 al San Bortolo di Vicenza, di cui 1 in rianimazione.

IL BOLLETTINO DEL 13 AGOSTO