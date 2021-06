Coronavirus, in Veneto poco più di 450 persone ricoverate e 6 mila positivi

In provincia di Vicenza nessun decesso nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in provincia sono 880

Sono poco più di 450 ora le persone ricoverate negli ospedali del Veneto risultate affette dal Covid-19 e il numero dei contagiati continua a diminuire. Lo si apprende dall'aggiornamento delle ore 8 dell'11 giugno di Azienda Zero che, rispetto al pomeriggio di giovedì, conta altri 56 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi.

Sono 424461 i casi di Covid-19 complessivamente registrati in regione nel corso di questa emergenza sanitaria, 6068 (-50) dei quali attualmente positivi e 406794 (+103) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11599.

In provincia di Vicenza sono emersi 10 nuovi casi per un totale di 70040, di cui: 880 tuttora affetti dal coronavirus, 67037 negativizzati e 2123 deceduti, dato rimasto invariato dal pomeriggio di martedì.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 404 (-34) persone nelle varie aree non critiche, 146 delle quali ancora positive, e 57 (-3) in terapia intensiva, di cui 26 ora negativizzate.

Guardando alle sole strutture beriche , si contano 19 persone in area non critica e 5 in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: Santorso 12 ricoverati, Bassano 1, Vicenza 11

BOLLETTINO ORE 8 DELLì11 GIUGNO