Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Incidenza dei contagi più bassa di sempre»

Luca Zaia in diretta da Marghera per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto, insieme all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e alla dirigente del servizio di igiene e prevenzione della Regione Francesca Russo, ha commentato i dati del bollettino del 10 giugno di Azienda Zero.

Sono 88 i contagi rilevati nelle ultime 24 ore da 33131 tamponi effettuati, con un'incidenza dello 0,26%. «Incidenza più bassa di sempre, trend decisamente in picchiata», ha commentato Zaia, entrando nel dettaglio dei dati. «Sono 6185 gli attualmente positivi mentre 510 (-30) i ricoverati dei quali 452 (-23) in area non critica e 58 (-4) in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 4».

BOLLETTINO ORE 8

Per quanto riguarda i dati epidemiologici, attualmente il Veneto ha un Rt dello 0,68, un'incidenza di 14,7 contagi su 100mila residenti e un'occupazione ospedaliera è al 4% in terapia intensiva e al 3% in area non critica. «Oggi sarà presentato il piano di sanità pubblica diciamo ai veneti che non abbiamo abbassato la guardia ma stiamo schierando “l’artiglieria”, non vogliamo avere sorprese», ha commentato Zaia, confermando la possibilità di vaccinare i turisti: «l'ospite per noi è sacro», ha sottolineato. Prosegue intanto la campagna vaccinale: «Nelle ultime 24 ore abbiamo inoculato 41227 dosi di vaccino».



Sul piano di sanità pubblica la dottoressa Russo ha specificato che «siamo in una condizione di bassa incidenza quindi dei termini vanno rivisti», aggiungendo: «Il contact tracing aumenterà e non diminuirà perché con molti casi non è sostenibile trovare tutti i contatti mentre con meno casi giornalieri invece bisogna cercare anche nei contatti a basso rischio soprattutto per quanto riguarda la variante, in quel caso la quarantena va valutata anche nei contratti a basso rischio».

Sintesi Piano di Sanita' Pubblica Giugno 2021