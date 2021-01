Coronavirus in Veneto, calano gli attualmente positivi: tornano a salire i ricoveri

Sempre alta la pressione negli ospedali veneti. Il bollettino di Azienda Zero segna, dopo una flessione registrata ieri, un nuovo aumento dei ricoveri nei nosocomi a causa del coronavirus. La curva regionale è altanelante, anche se il "trend" di discesa auspicato da Luca Zaia trova conferma nella giornata odierna con un ulteriore calo degli attualmente positivi. Sotto il mille il numero dei nuovi contagi.

Nel dettaglio, sono 961 i nuovi casi di tampone positivo in Veneto, che portano gli attualmente positivi a 88813, quindi 319 in meno rispetto al dato di sabato. Salgono invece gli ospedalizzati: sono 2992 (+46) in area non critica e 389 (+10) in terapia intensiva, per un totale di 3381 pazienti Covid. I deceduti a causa del virus dall'inizio dell'epidemia sono 7389, 20 in più nelle ultime ore. I guariti sono 189784 (+1260 rispetto all'ultimo bollettino di sabato).

A Vicenza e provincia il report segna 12888 attualmente positivi, 96 in meno rispetto a ieri mentre il totale dei guariti è di 33432, 290 in più nelle ultime 24 ore. Negli ospedali berici la situazione è di 434 ricoverati, 389 (-3) in area non critica e 45 (+2) in terapia intensiva. Il totale dei decessi per il virus nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia è di 1419 (+2).