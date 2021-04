Coronavirus, aumentano gli attualmente positivi: nessun decesso nelle ultime ore 

Il Veneto viaggia verso i 400mila contagi certificati dall'inizio della pandemia. I dati sul monitoraggio dell'epidemia da Covid 19, aggiornati a sabato 10 aprile alle ore 8, mostrano che i casi positivi accertati sono stati 394.336, di cui 790 dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. Ora ci sono 32.535 veneti positivi al virus (+276 da ieri pomeriggio) e 350.888 veneti negativizzati (+514 da ieri pomeriggio). Nessun morto per Covid nelle ultime ore.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 10 APRILE

In tutti gli ospedali per acuti del Veneto ci sono 310 (-2) pazienti per Covid in terapia intensiva (296 positivi e 14 negativizzati) e 1.874 (-2) pazienti per Covid negli altri reparti (1.629 positivi e 245 negativizzati). Negli ospedali di comunità, invece, i pazienti per Covid sono 220, di cui 191 positivi al virus.

Nel Vicentino sono 91 i contagi in più rispetto alle ore 17 di venerdì, ma sono 36 in meno gli attualmente positivi che oggi scendono a quota 4821. Con un paziente dimesso, la situazione negli ospedali della provincia di Vicenza è di 235 ricoverati in area non critica e 37 in terapia intensiva.

