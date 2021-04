Coronavirus, diminuiscono i ricoveri ma ancora decessi in Veneto

L'aggiornamento serale del report di Azienda Zero con i dati relativi a sabato 10 aprile sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in regione

Il report sul coronavirus delle ore 17 del 10 aprile aggiorna i dati del bollettino regionale di questa mattina. Sono 17 le persone decedute nelle ultime ore (i dati delle 8, con le variazioni rispetto alle 17 del giorno prima non registravano nessun decesso) mentre sono ancora in diminuzione le persone attualmente positive: 31.926, quindi 609 in meno rispetto ai 32.535 di questa mattina. Infatti, a fronte di 455 nuovi contagi,1.047 persone si sono negativizzate dal virus nelle ultime ore.

Positivo anche il dato di oggi sulle ospedalizzazioni. Sono 65 in meno i ricoverati, ovvero -61 in area non critica e -4 in terapia intensiva. Attualmente sono 2.126, tra ancora positivi e negativizzati, le persone finite nei nosocomi veneti a causa del virus. Di queste, 307 sono in rianimazione, un numero ancora critico che pone da tempo il Veneto sul superamento della soglia di sicurezza.

Nel Vicentino ricoveri praticamente invariati rispetto a questa mattina, con 258 pazienti in ospedale per covid, 35 deI quali in terapia intensiva.Gli attualmente positivi nella nostra provincia sono 4696, (+96 nuovi contagi e 221 guariti), 125 in meno rispetto stamattina. Nessun nuovo decesso da coronavirus registrato nella provincia berica.

BOLLETTINO ORE 17

