Coronavirus, contagi e ricoveri in Veneto: il report di giovedì 1 luglio

Altro giorno senza ospiti in terapia intensiva negli ospedali del Vicentino. Lo rivela il bollettino dello ore 8 di giovedì 1 luglio con i dati aggiornati su casi e ricoveri in Veneto. I ricoverati nei nosocomi berici sono attualmente 5, tutti in area non critica. Nel dettaglio, 1 a Santorso, 1 a Bassano, 2 a Vicenza e 1 a Lonigo. In diminuzione anche gli attualmente positivi nella provincia vicentina: sono 639 (3 in meno di ieri) mentre i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 7. Nessun decesso in terra berica, a causa del coronavirus, dal 1 giugno, con il totale dei morti fermo a 2122.

BOLLETTINO ORE 8

In tutto il Veneto, deceduti per Covid-19 sono 11.616, rispetto a mercoledì si è registrato un decesso (nel Veronese). Stabile la situazione a livello regionale, dove il totale dei tamponi positivi registrati è salito a 425478 (+55 in un giorno), ma i veneti attualmente positivi sono 4.574 (-1 in 24 ore). I negativizzati sono 409.288 (+55 in 24 ore). I ricoverati per Covid-19 in tutta la regione sono 247 in area non critica (di cui 45 positivi), 17 in terapia intensiva (di cui 6 positivi) e 40 negli ospedali di comunità (di cui 7 positivi).