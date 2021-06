Coronavirus, il report di sabato: ospedali vicentini verso lo svuotamento

Il dati aggiornati con il bollettino di Azienda Zero. Nei nosocomi berici solo 28 pazienti ricoverati, un trend comune a tutte le provincie del Veneto. Ancora in calo i contagi

Continua a diminuire la curva di contagio da Covid-19 in Veneto. Il bollettino delle ore 8 di sabato 5 giugno riporta la buona notizia di nessuna vittima nelle ultime ore, ovvero rispetto al report delle ore 17 di venerdì. Inoltre calano ancora gli attualmente positivi e, sopratutto, gli ospedali si stanno svuotando.

A oggi sono 576 i pazienti ricoverati a causa del coronavirus in regione, 66 di quali in rianimazione, ma solo circa metà sono positivi al virus: 199 (-7) in area non critica e 45 (-1) in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il Vicentino, sono solo 3 le strutture che ospitano malati Covid: Santorso, Bassano e Vicenza. E sono tutti, si spera in fretta, verso il traguardo Covid-free. Nell'ospedale dell'Alto Vicentino ci sono 15 pazienti, 4 dei quali in rianimazione; al San Bortolo sono invece 12, dei quali 2 in terapia intensiva; al San Bassiano resta un ricoverato in area non critica.

Rispetto al report delle ore 17 di venerdì, quello di sabato mattina segna altri 90 nuovi contagi in Veneto ma 297 guariti. Gli attualmente positivi scendono quindi a 6990 in tutta la regione e a 1003 in provincia di Vicenza dove sono risultati positive al tampone solo 15 persone nelle ultime ore.

BOLLETTINO ORE 8 DI SABATO 5 GIUGNO