Coronavirus, la situazione in Veneto: curva contagi in salita ma ricoveri sotto controllo

È in continuo aumento la curva del contagio da Coronavirus in Veneto. Il bollettino delle ore 8 della Regione, che riporta i dati sull'epidemia con le variazioni rispetto al report delle ore 17 di sabato indica 262 tamponi positivi in più. La situazione negli ospedali, tuttavia, rimane sotto controllo. Attualmente nei nosocomi veneti sono ricoverate a causa del virus 363 persone, 32 delle quali in terapia intensiva. Di queste, 262 (24 in terapia intensiva) sono ancora positive. Dal pomeriggio di ieri a questa mattina, tre persone sono state portate in terapia intensiva. Nessun decesso registrato. In calo, dal 9 ottobre, le persone in isolamento domiciliare. Dopo aver superato la soglia dei 12mila, oggi sono scese a 11.411. Di queste persone, 1434 (il 12%) risultavano con sintomi all'ultimo contatto telefonico.

La situazione nel dettaglio in Veneto e a Vicenza

In Veneto sono 31503 i contagiati dall'inizio dell'epidemia (+262) dei quali 6088 attualmente positivi, 2218 deceduti e 23197 guariti.

A Vicenza sono 4435 i contagiati dall'inizio dell'epidemia (+ 77 secondo il bollettino dello ore 8 di oggi) 850 dei quali attualmente positivi, 403 deceduti e 3182 guariti.

