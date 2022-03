Coronavirus, il bollettino del 9 marzo

Tornano a calare i contagi Covid in Veneto. Lo rivela il bollettino di Azienda Zero di mercoledì 9 marzo. Sono infatti 3982 i nuovi positivi di oggi, contro i 5263 segnalati nel report di ieri. In calo anche gli attualmente positivi: dai 49250 ai 49134 della giornata odierna. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 14 decessi per coronavirus, uno dei quali nel Vicentino. A Vicenza i nuovi casi registrati sono 651 e gli attualmente positivi 7013 (-88).

La situazione negli ospedali del Veneto è poi ancora in alleggerimento con 468 (-26) pazienti in area non critica e 34 (-3) in terapia intensiva. Nei nosocomi del Vicentino sono invece 62 i ricoverati, 3 dei quali in terapia intensiva.