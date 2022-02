Coronavirus, importante calo dei ricoveri in Veneto

Importante calo dei ricoveri negli ospedali del Veneto e curva epidemiologica ancora in discesa, sia per quanto riguarda i nuovi contagi che gli attualmente positivi. Resta purtoppo ancora alto il numero dei decessi per coronavirus: 39 in un giorno, 9 dei quali nel Vicentino.

Sono questi, in sintesi i dati del bollettino di giovedì 9 febbraio rilasciato da Azienda Zero con le variazioni su casi e ospedalizzazioni rispetto a martedì.

Nel dettaglio, sono 7.903 i nuovi contagi trovati dal tracciamento regionale nelle ultime 24 ore (ieri erano 11.201), mentre gli attualmente positivi scendono a quota 144.098 (martedì se ne contavano 156.004). Infine, negli ospedali del Veneto, attualmente si trovano ricoverate 1.298 persone positive al Covid in area non critica e 120 in terapia intensiva, con un calo rispettivamente di -62 e -12.

Per quanto rigurda Vicenza e provincia, sono 1.316 le persone risultate positive al tampone nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positive scendono a 24.935. Negli ospedali berici ci sono 230 (-9) malati Covid, 18 dei quali in terapia intensiva.