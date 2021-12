Coronavirus, il bollettino del 9 dicembre: aumentano i ricoveri negli ospedali

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di giovedì 9 dicembre (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 1.928 nuovi casi di contagio in Veneto. In Regione il numero ha toccato quota 43.619. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 540.695 contagi. Nel Vicentino sono 7492 gl attualmente positivi, con +273 contagi nelle ultime ore. Sempre nelle ultime 24 ore ci sono stati 7 decessi a causa del virus, 2 dei quali nelle provincia berica.

Ricoveri in ospedale

Nell'ultimo giorno sono state ben 60 le persone ricoverate negli ospedali veneti per il Covid, 4 delle quali sono finite in rianimazione. Sono attualmente 847 i pazienti positivi al coronavirus in cura negli ospedali veneti, dei quali 124 in condizioni gravi.

Nei nosocomi della provincia di Vicenza si trovano 170 pazienti, così suddivisi: 43 (+1) a Santorso, 3 dei quali in terapia intensiva; 32 (+7) a Bassano, 5 dei quali in terapia intensiva; 61 (+5) a Vicenza, 6 dei quali in terapia intensiva; 18 (-1) in area non critica a Noventa; 16 (+8) in area non critica a Valdagno.

Il bollettino del 9 dicembre