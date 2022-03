Coronavirus, risalgono gli attualmente positivi in Veneto

In lieve risalita, secondo il bollettino Covid dell'8 marzo, gli attualmente positivi e i ricoveri in area non critica in Veneto. Stabili invece le terapie intensive. il report di martedì indica 5263 nuovi contagi nell'arco delle ultime 24 ore (ieri erano 1567) e 49250 persone ancora positive al virus (contro le 49134 di lunedì). Purtoppo altri 16 i decessi a causa del coronavirus, 4 dei quali nel Vicentino. A Vicenza e provincia sono 847 i nuovi casi, mente gli attualmente positivi salgono a 7101(ieri erano 7076).

Negli ospedali del Veneto ci sono attualmente 494 (+5) persone positive ricoverate in area no critica e 37 in terapia intensiva. Nei nosocomi berici, invece, ci sono 65 ricoverati, 8 dei quali in terapia intensiva.