Coronavirus, il bollettino di venerdì 8 aprile: quasi 7mila nuovi contagi e 12 decessi

Andamento antalenante dell'epidemia da Covid-19 in Veneto. Dopo il boom di positivi registrato nella giornata di giovedì, il bollettino di Azienda Zero con gli aggiornamenti su casi e ricoveri segna oggi, venerdì 8 aprile, una flessione per quanto riguarda sia delle persone in quarantena che dei nuovi contagi.

Sono 6928 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in regione, mentre ieri erano 7605. In calo, appunto, anche gli attualmente positivi: 79901 quelli di oggi contro gli 82092 di giovedì. Purtoppo altri 12 i decessi a causa del coronavirus, 2 dei quali nel Vicentino. A Vicenza e provincia sono 1302 i nuovi casi di positività segnalati nell'arco di una giornata, mentre gli attualmente positivi scendono dai 13584 di ieri ai 13542 odierni.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, infine, il bollettino registra un lieve calo: 608 (-2) pazienti positivi in area non critica e 23 (-2) in terapia intensiva. Considerando solo i nosocomi di Santorso e Vicenza, i ricoverati sono invece 18 (-3) nei reparti ordinari della struttura dell'Alto Vicentino e 46 (+3) al San Bortolo, 3 dei quali in rianimazione.