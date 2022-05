Coronavirus, il bollettino di sabato 7 maggio

Continua il tracciamento della Regione sulla pandemia. Il bollettino di Azienda Zero di sabato 7 maggio segnali altri 4.176 nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, 59.816 attualmente positivi e 12 vittime a causa del virus, oltre che una diminuzione dei pazienti in area non critica (819, 20 in meno rispetto a ieri) e un leggero aumento di quelli in terapia intensiva (41, +3 rispetto al giorno precedente).

Nella sola provincia di Vicenza, i nuovi casi sono invece 787 e gli attualmente positivi 11.108. Altri 4 i decessi. Negli ospedali berici sono ricoverati 51 pazienti, 4 dei quali in area critica.