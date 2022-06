Coronavirus, il bollettino del 7 giugno

Il servizio sanitario della Regione Veneto continua a registrare nuovi casi di Covid, con un andamento altalenante della curva epidemiologica. Nella giornata di martedì il report di Azienda Zero registra un altro balzo in avanti dei contagi rispetto a lunedì, giorno in cui l'attività di tracciamento risente del giorno festivo precedente.

Sono 1.763.687 i positivi registrati dall'inizio dell'epidemia, dei quali 2.468 tracciati nelle ultime 24 ore, 26.315 attualmente positivi, 14.722 deceduti (+9) e 1.722.650 guariti. Negli ospedali della regione sono invece a oggi 207 (-89 i pazienti in area non critica e 10 (+2) quelli in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, sono 310.533 i contagiati registrati dall'inizio dell'epidemia, 353 dei quali nelle ultime 24 ore, 3.296 gli attualmente positivi, 2.639 (dato invariato) i decessi e 304.598 i negativizzati. Nei nosocomi berici ci sono attualmente 24 pazienti positivi, 1 dei quali in terapia intensiva.