Coronavirus, il bollettino di lunedì: curva ancora in discesa

Ancora in miglioramento i dati che arrivano dal fronte pandemia in Veneto. Se da una parte la pressione sugli ospedali del Veneto è rimasta pressoché stabile, dall’altra continua la discesa del numero degli individui attualmente contagiati. Lo rivela il report del 7 febbraio di Azienda Zero che, tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì, conta altri 2.858 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 14 decessi, 2 dei quali segnalati nel Vicentino.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 1.224.068 casi di Covid-19, 168.750 (+4550) dei quali attualmente positivi e 1.041.945 (+7394) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13.373.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1711 (+1) persone in area non critica, 1354 delle quali ancora positive, e 160 (-2) in terapia intensiva, di cui 25 ora negativizzate.

Sono invece 490 i nuovi casi emersi in provincia di Vicenza, con il totale che ha raggiunto quota 215.806, di cui 30071 tuttora affetti dal coronavirus. Nei nosocomi di Vicenza e provincia, infine, 241 pazienti positivi si trovano nei reparti ordinari e 19 in rianimazione.