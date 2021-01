Coronavirus in Veneto, attualmente positivi in lieve diminuzione: ancora alto il numero dei decessi

Secondo quanto riportato da Azienda Zero nel bollettino dell'Epifania, mercoledì 6 gennaio alle ore 8, il numero di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 è salito in Veneto di altre 1.778 unità rispetto alle ore 17 di ieri sera. Alla singola provincia di Vicenza vengono attribuiti nuovi 295 tamponi positivi.

Il numero di "casi attualmente positivi" al coronavirus in Veneto è calato a quota 91.299, vale a dire 2.076 casi attuali positivi in meno rispetto a ieri sera. In calo anche nella provincia di Vicenza in cui dai 13.064 di ieri si passa ai 13.038 di oggi, 22 in meno. Il triste computo dei decessi in Veneto continua poi a crescere, passando dai 7.055 morti totali indicati ieri sera agli odierni 7.114, vale a dire ben 59 morti in più. Nella singola provincia di Vicenza le vittime totali sono giunte a quota 1.371, ben 16 in più rispetto a ieri sera.

Negli ospedali del Veneto si assiste ad un calo di pazienti tuttora positivi al virus ricoverati: questa mattina sono in totale 2.955 (-30 rispetto a ieri sera), di cui 2.612 in area non critica (-26) e 343 in terapia intensiva (-4). Nella singola provincia di Vicenza troviamo invece 404 persone ricoverate nel complesso (-11 rispetto a ieri mattina), delle quali 365(-9) in area non critica e 39 (-2) in terapia intensiva.