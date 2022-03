Coronavirus, continua il calo dei ricoveri: a Vicenza poco più di 7000 positivi

Il 9 marzo del 2020 Giuseppe Conte ha dichiarato il lockdown in Italia per il Covid-19, quasi in contemporanea dell'annuncio dell'Oms che proclamava lo stato di pandemia. Sono passati due anni da quel giorno che ha cambiato il mondo e il nostro paese. Dopo 2 anni i dati che arrivano adesso sullo stato di una lunghissima emergenza sanitaria sono di gran lunga confortanti. In Veneto il calo della curva epidemica continua, anche se lentamente e anche se i contagi ancora non mancano, ma il dato più confortante è comunque il continuo allentamento della pressione ospedaliera.

Come ha segnalato ieri Luca Zaia, il Veneto è infatti ai minimi storici dei ricoveri per Covid. E il bollettino del 5 marzo di Azienda Zero, tra le 8 di venerdì e le 8 di sabato, conferma questa tendenza. Sabato il bollettino conta altri 3866 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 14 decessi, 2 dei quali nel Vicentino. Complessivamente, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 1.349.041 casi di Covid-19, 49.628 (-706) dei quali attualmente positivi e 1.285.520 (+4558) negativizzati virologici (o "guariti").

Sono 673 i nuovi casi emersi in provincia di Vicenza, per un totale di 7111 attualmente positivi.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 898 (-28) persone nelle varie aree non critiche, 477 delle quali ancora positive, e 83 (-4) nelle terapie intensive, di cui 47 ora negativizzate. Di queste, 11 a Santorso, 4 e Bassano e 41 al San Bortolo sono ricoverati in area non critica. In terapia intensiva ci sono invece 4 pazienti: 2 a Bassano e 2 a Vicenza.