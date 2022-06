Coronavirus, intensive quasi azzerate nel Vicentino

Prosegue il calo del numero degli individui affetti dal Covid-19 e dei ricoveri in Veneto. Il bollettino del 5 giugno di Azienda Zero, tra le 8 di sabato e le 8 di domenica, conta altri 1180 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 2 decessi, nessuno dei quali segnalato nel Vicentino.

Da quando è scattata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 1760692 casi di Covid-19, 26100 (-193) dei quali attualmente positivi e 1719881 negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14711 (+2).

In provincia di Vicenza sono emersi 192 (-111) nuovi casi che hanno portato il totale a 310113, di cui: 3541 tuttora affetti dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 477 (-9) persone nelle varie aree non critiche, 209 delle quali ancora positive, e 25 (-1) in terapia intensiva, di cui 17 ora negativizzate.

Considerando solo le strutture beriche, si contano 24 malati Covid in area non critica e uno in terapia intensiva.

