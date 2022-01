Coronavirus, altro record di contagi in Veneto: quasi 17mila in 24 ore

La quarta ondata sta galoppando in Veneto, con quasi 17mila positivi al coronavirus nell'arco di 24 ore. Cresce anche la pressione ospedaliera, anche se in maniera più rallentata dalla massiccia campagna vaccinale e ancora distante quindi dalle cifre registrate un anno fa quando erano ricoverate 3066 persone in area non critica e 391 in terapia intensiva.

Nel dettaglio, il bollettino del 5 gennaio di Azienda Zero, relativo al lasso di tempo compreso tra le ore 8 di martedì e le ore 8 di mercoledì, conta 16871 tamponi positivi al Sars-CoV-2- e 28 decessi, 8 dei quali segnalati nel Vicentino.

IL BOLLETTINO DEL 5 GENNAIO

Complessivamente, da quando è partita l'emergenza sanitaria, sono stati registrati in regione 703750 casi di Covid-19, 136723 (+12364) dei quali attualmente positivi e 554554 (+4479) negativizzati virologici (o "guariti"). In provincia di Vicenza sono emersi 3020 nuovi casi che hanno portato il totale a 118426 , di cui 22535 tuttora affetti dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate in area non critica 1395 (+29) persone, 1233 delle quali ancora positive, e 211 (+2) in terapia intensiva, di cui 15 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nell'area berica, si contano 265 (+8) pazienti positivi in area non critica e 31 (-2) in terapia intensiva.