Coronavirus: 10mila casi in meno in 24 ore, ma ancora alto il numero delle vittime

Sono 10.012 i casi in più rispetto a ieri di tampone positivo al coronavirus rilevati in tutto il territorio della Regione Veneto, di questi sono 1.711 quelli riferiti alla singola provincia di Vicenza. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, sabato 5 febbraio, a cura come sempre di Azienda Zero.

Un bolettino in cui appaiono in calo rispetto a ieri i casi di soggetti attualmente positivi: sul piano regionale si passa dagli oltre 192 mila casi di venerdì agli odierni 182.117, 10mila in meno. Un trend che rispecchia quello del Vicentino, con oggi 32.842 attuali positivi, a fronte dei 35.795 indicati ieri.

Ad essere purtroppo ancora drammaticamente elevato è però il numero delle vittime: in tutto il Veneto nelle ultime 24 ore si contano infatti ben 37 morti, con il computo totale della vittime da inizio pandemia che è così salito da 13.310 a 13.347 morti. Nella singola provincia berica sono stati ben 8 i decessi riscontrati tra ieri ed oggi, aggiornando il triste dato 2.418 morti totali dall'inizio della pandemia.

Scarica il report Veneto Covid 5 febbraio 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si riscontra quest'oggi un calo considerevole dei pazienti curati in area non critica: in Veneto sono oggi 1.353 i pazienti Covid in area medica, ovvero 77 in meno rispetto a ieri, mentre salgono a 134 quelli ricoverati in terapia intensiva (+1). Ad essere in calo sono anche i numeri negli ospedali vicentini: dai 265 pazienti, 18 dei quali in terapia intensiva, di ieri troviamo infatti quest'oggi 255 pazienti Covid, 19 dei quali in rianimazione.