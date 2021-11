Coronavirus, curva ancora in salita: quasi 800 contagiati in un giorno

Impennati di contagi in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo rivela il bollettino di Azienda Zero con i dati sul coronavirus aggiornati alle ore 8 del 3 novembre. Nel dettaglio sono ben 781 le persone risultate positive al tampone, che fanno salire gli attualmente positivi a 11.174, 171 in più rispetto al giorno precedente. Nella sola provincia di Vicenza sono invece 152 i nuovi contagiati, per un totale di 1.610 attualmente positivi, 52 in più rispetto a ieri. Due i decessi registrati in tutta la regioen, nessuno dei quali nel Vicentino.

Report del 3 novembre

La situazione negli ospedali del Veneto rimane tuttavia ancora sotto controllo, con 4 ricoverati in più nelle ultime 24 ore. Nello spefico, attualmente sono 179 (+2) i pazienti in area non critica e 35 (+2) quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda le sole strutture ospedaliere delle 2 Ulss della provincia di Vicenza, la Berica e la Pedemontana, alla data di oggi sono 21(+6) i ricoverati al San Bortolo, 1 dei quali in terapia intensiva, mentre a Santorso sono 16 (-2) i degenti, 1 dei quali in rianimazione, e infine 6 a Bassano, tutti in area non critica.