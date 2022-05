Coronavirus, numeri in calo in Veneto: 4.468 nuovi casi

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di mercoledì 4 maggio (dato riferito alle 8) mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 4.468 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre il numero degli attualmente positivi scende a quota 65.284, 2.696 in meno rispetto ai 67.980 di martedì.

Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 1.684.296 contagi. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Padova (+1.011), seguita da Vicenza (+933) dove gli attualmente positivi sono 11.591 (ieri erano 11.926). Nell'arco di 24 ore ci sono state anche 9 vittime in Veneto, nessuna delle quali nel Vicentino.

Ricoveri in ospedale

Sono attualmente 613 i pazienti positivi al Covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 17 in condizioni gravi. In provincia di Vicenza i ricoverati contagiati sono invece 51 (-1) in area non critica e 3 (-1) in terapia intensiva.