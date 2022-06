Coronavirus, in Veneto calo costante dei ricoveri ospedalieri

Sono 2.046 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di questi 303 nella provincia di Vicenza. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 4 giugno, a cura della Regione Veneto.

Calano dunque i soggetti attualmente positivi che nella nostra Regione sono passati dai 26.683 di ieri agli odierni 26.293, di cui 2.639 nella singola provincia berica. Sono invece 3 le vittime registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, per un totale di 14.709 decessi da inizio pandemia.

La situazione negli ospedali veneti continua a migliorare, con la diminuzione oramai costante dei ricoveri di pazienti Covid. In particolare, troviamo oggi in area medica 210 persone, ovvero 13 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Anche i pazienti Covid in terapia intensiva sono calati a 8, ovvero una persona in meno rispetto a ieri.

Negli ospedali del Vicentino i pazienti positivi sono 25, uno dei quali in terapia intensiva.