Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Tifiamo per l'apertura della scuola»

Continua ad avanzare la pandemia in Veneto, con altri 16.602 contagi rintracciati nelle ultime 24 ore su più di 153mila tamponi, con dunque un'incidenza del 10%. Sono i dati del bollettino covid di Azienda Zero aggiornati a martedì 4 gennaio e resi noti da Luca Zaia durante l'odierna conferenza stampa. Sempre secondo il report, gli attualmente positivi in regione sono 124mila mentre, nell'arco di una giornata, sono decedute altre 28 persone e 61 sono state dimesse. Negli ospedali del Veneto a oggi si trovano 1575 pazienti (+59), dei quali 1366 (+50) in area non critica e 209 (+9) in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DEL 4 GENNAIO

Zaia ha poi reso noti i dati sui vaccini e sui parametri epidemiologici regionali. In Veneto sono state vaccinati con la terza dose 1.802.000 persone mentre la vaccinazione media della popolazione è dell'87,6%. I parametri attuali sono: 820,1 contagi ogni 100mila abitanti; 20,2% tasso di occupazione in area non critica; 19,4% occupazione terapia intensiva; 1.19 Rt. «Manca un 10% di ricoveri in area non critica 0,5% in terapia intensiva per andare in zona arancione - ha sottolineato Zaia - potrei anche anticipare che le curve dei ricoveri non sono così incattivite, potremmo arrivare al massimo a 239 pazienti in terapia intensiva nei prossimi 10 giorni, ma è ancora sostenibile».

Altro argomento affrontato da Zaia è quello della riapertura delle scuole. Alle 14 di oggi i presidenti delle Regioni si incontreranno per una decisione comune sul tema. «Tifiamo tutti per la scuola aperta al 10 gennaio ma deve essere certificata dalla comunità scientifica ci dicano entro questa settimana se si apre».