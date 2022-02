Coronavirus, positivi sotto quota 200 mila ma altri 46 decessi in un giorno

Migliora ancora la situazione epidemiologica in Veneto. La diminuzione delle persone ora affette dal nuovo coronavirus sembra essere oramai diventata costante, mentre le strutture ospedaliere vedono piano piano calare i pazienti ricoverati in area non critica e in terapia intensiva. Il bollettino del 4 febbraio di Azienda Zero, tra le 8 di giovedì e le 8 di venerdì, conta comunque altri 10.484 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 46 decessi, 3 dei quali segnalati nel Vicentino.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 1.203.728 casi di Covid-19, 192.175 (-10715) dei quali attualmente positivi e 998.243 (+21153) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13.310 (+46). In provincia di Vicenza sono 1.872 i nuovi casi emersi, per un totale di 35.795 persone tuttura affette dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1760 (-48) persone in area non critica, 1430 delle quali ancora positive, e 158 (+4) in terapia intensiva, di cui 25 ora negativizzate. I nosocomi di Vicenza e provincia ospitano invece 265 pazienti, 18 dei quali in terapia intensiva.

