Coronavirus, salgono gli attualmente positivi: in aumentano anche i ricoveri

Altra impennata di positivi al Covid in Veneto, ma aumentano pure i ricoveri anche se principalmente in area non critica. I dati del bollettino di Azienda Zero aggiornati al 30 marzo segnalano altri 7.874 nuovi contagi e, nonostante i 6147 guariti in 24 ore, il numero di persone attualmente positive al coronavirus sale a 78.194, 1.712 in più rispetto alle ore 8 di lunedì. Altri 15, purtoppo, i decessi per causa del virus, nessuno dei quali registrato nel Vicentino. Per quanto riguarda gli ospedali della regione, i ricoverati positivi in reparto sono 547 (+19) mentre sono 35 (+9) quelli in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DEL 30 MARZO

Anche nella sola provincia di Vicenza i contagi sono aumentati. Nell'arco di 24 ore sono 1.261 quelli nuovi segnalati, che portatno il totale degli attualmente positivi a 11.995, 263 in più rispetto a ieri. Situazione stabile, invece, nei nosocomi del Vicentino con 21 (+1) pazienti a Santorso, uno dei quali in rianimazione e 38 (+3) al San Bortolo, 2 dei quali in terapia intensiva.