Coronavirus, il bollettino del 30 dicembre: boom di contagi in Veneto

Mai così tanti nuovi positivi nel giro di 24 ore. Il bollettino coronavirus di Azienda Zero di oggi, giovedì 30 dicembre (dato riferito alle 8), mostra i dati aggiornati sulla diffusione dell'epidemia al Sars-Cov-2: si registrano 10.376 nuovi casi di contagio in Veneto, mentre gli attualmente positivi hanno toccato quota 86.889. Complessivamente, dall'inizio della pandemia sono stati registrati 636.695 contagi. Si contano anche 15 decessi. Inoltre sono attualmente 1.319 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 182 in condizioni gravi.

Report del 30 dicembre

In provincia di Vicenza sono 1850 i nuovi casi registrati, per un totale di 14.850 attualmente positivi. Negli ospedali del Vicentino sono 270 i pazienti affetti da Covid, 32 dei quali ricoverati in terapia intensiva.