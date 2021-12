Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «La prima settimana di gennaio rischiamo l'arancione»

Alla vigilia della fine del 2021 e il giorno dopo il nuovo decreto del governo su green pass e quarantene, Luca Zaia torna in diretta dalla sede della protezione civile per un aggiornamento sulla situazione Covid in Veneto. I contagi in regione continuano a salire, preoccupando il sistema sanitario, ma soprattutto salgono i ricoveri, anche se rispetto al 2020 l'ospedalizzazione è più bassa.

«Abbiamo il doppio dei casi dello scorso anno ma una ospedalizzazione che è circa un terzo e una mortalità inferiore: non abbiamo 100 morti al giorni come succedeva nel 2020», ha commentato Luca Zaia, aggiungendo: «Non siamo chiusi esclusivamente perché abbiamo somministrato più di 9 milioni di vaccini in Veneto, se oggi siamo ancora aperti e se i dati ci permettono di avere un minimo di speranza lo dobbiamo a chi si è vaccinato».

Attualmente l'87,2% dei veneti è vaccinato. «I non vaccinati in terapia intensiva sono 1 su 10 mentre in area non critica 1 su 2. Su questo dato bisogna tener presente che i non vaccinati rappresentano il 13% della popolazione: basta fare due conti su quanti ne finiscono in ospedale, è inutile dire che 1 su 2 in ospedale è vaccinato», ha continuato il presidente della regione.

A preoccupare Zaia sono però le festività. «Ci piacerebbe che ci fossero le piazze piene, ma in questa fase decisamente no», ha aggiunto. Il pericolo è infatti quello del passaggio in zona arancione, superando il limite delle ospedalizzazioni, vale a dire il 20% in terapia intensiva e il 30% in area non critica. A oggi il Veneto ha un'incidenza di 610 ogni 100mila abitanti, mentre l'occupazione è del 18% nelle terapie intensive e del 19% in area medica.