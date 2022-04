Coronavirus, in Veneto calo dei contagi e degli attualmente positivi

I dati del bollettino di Azienda Zero relativi a sabato 30 aprile mostrano un calo dei contagi e degli attualmenti positivi. Nelle ultime 24 ore sono 5.549 le persone risultate positive al tampone, mentre ieri erano 6.121. Gli attualmente positivi scendono a 70.005 dai 73.370 di ieri. Altre 6 le vittime del virus, una delle quali nel Vicentino. Ancora in discesa i ricoveri. A oggi sono 933 (-13), 33 dei quali in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO DEL 30 APRILE

Per quanto riguarda Vicenza e provincia, i nuovi contagi segnati nelle ultime 24 ore sono 1.123 mentre gli attualmente positivi scendono a 11.978 (ieri erano 12.827). Anche nei nosocomi berici sono in calo i degenti: 66 (-4) sono i pazienti positivi al Covid, 2 dei quali in terapia intensiva.