Coronavirus, casi e vaccinazioni in Veneto: il bollettino di sabato

Il report di Azienda Zero aggiornato al 3 luglio. In calo gli attualmente positivi, un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore in tutta la regione Veneto

Sono 66 in più i nuovi tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore, dei quali 4 nella provincia vicentina. È quanto si apprende dal bollettino di questa mattina, sabato 3 luglio, curato come sempre da Azienda Zero. Il numero delle persone attualmente positive in Veneto è calato da 4.570 a 4.544, mentre continua a scendere anche nella singola provincia berica dove gli attuali positivi passano da 637 a 630.

Report Regione Veneto 3 luglio 2021 ore 8

Un morto è stato registrato nelle ultime 24 ore a livello regionale, portando così il triste computo delle vittime totali da inizio pandemia a quota 11.619, delle quali 2122 nel territorio vicentino dove non si registrano però variazioni rispetto a ieri.

Per quel che riguarda i ricoveri negli ospedali, sul piano regionale troviamo oggi 40 persone tuttora positive al virus e ricoverate in area non critica, vale a dire 3 in meno rispetto a venerdì mattina. Sono poi sempre 5 le persone curate in terapia intensiva e tuttora positive al coronavirus. La situazione negli ospedali vicentini, infine, vede sostanzialmente immutati i dati relativi ai ricoveri con 5 pazienti Covid in area non critica e nessun paziente in terapia intensiva.

Report Regione Veneto 3 luglio 2021 ore 8

Nel frattempo prosegue in Veneto anche la campagna vaccinale che ha raggiunto ormai 4.291.937 dosi totali somministrate. Le prime dosi sono 2.698.846, mentre le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, o ricevendo le due somministrazioni oppura la singola del monodose Janssen, sono 1.593.091.

Il 55,7% della popolazione totale residente ha ricevuto in Veneto almeno una dose di vaccino contro Covid, mentre il 32,1% ha completato il proprio ciclo vaccinale. Prendendo invece in considerazione la popolazione residente vaccinabile, cioè dai 12 anni in su, è il 61,7% ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino mentre il 35,6% ad aver completato il ciclo vaccinale.