Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Restiamo in zona gialla per almeno 2 settimane»

Il totale dei nuovi casi di positività alla data del 3 gennaio è pari a 6.468, a fronte di 15.953 tamponi molecolari e di 33.845 tamponi antigenici. Lo rende noto il bollettino di Azienda Zero del 3 gennaio, con i dati di casi e ricoveri in Veneto per Covid. Il punto della situazione sulla pandemia in regione è stato fatto nella sede della Protezione Civile da parte del presidente della Regione Luca Zaia, il quale ha dichiarato, numeri alla mano che "il Veneto resterà probabilmente altre 2 settimane in zona gialla".

BOLLETTINO DEL 3 GENNAIO

Parlando della variante omicron, Zaia ha poi aggiunto: "L'abbiamo trovata anche nelle acque reflue, è una variante molto contagiosa e stiamo vedendo i risultati dei pranzi di Natale, ossia intere famiglie magari asintomatiche, con incubazione più breve rispetto al passato, ovvero di 3-4 giorni". Infine il governatore ha lanciato l'ennesimo appello: "C'è un lento e inesorabile aumento di ospedalizzazione, non ci possiamo permettere gli ospedali pieni. Rispettiamo le regole".

Tornando ai dati del report di Azienda Zero, sono 111.589 gli attualmente positivi in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 9 decessi, 2 dei quali nel Vicentino. In provincia di Vicenza si sono registrati 1.153 nuovi contagi e attualmente sono 18.506 i positivi.

Per quanto riguarda gli ospedali, in Veneto ci sono oggi 1.170 (+50) pazienti in area non critica e 186 (-2) in terapia intensiva. Nei nosocomi del Vicentino i ricoverati sono invece 276, 30 dei quali in terapia intensiva.