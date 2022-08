Coronavirus, nuova impennata di ricoveri

Nella mattinata del 3 agosto i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 84.482 con 774 ricoverati attualmente positivi di cui 36 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.165 di cui 50 in terapia intensiva). Sono invece 36.804 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.698 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 15.113 considerati quelli "extra-ospedale").

Scarica il bollettino di oggi

Quella di Vicenza (15.148 casi su 370.733 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (12.619 casi su 411.831 totali), Treviso (12.579 casi su 385.037 totali), Venezia (12.433 casi su 355.991 totali), Verona (11.570 casi su 379.197 totali), Rovigo (4.975 casi su 89.891 totali) e Belluno (3.431 casi su 78.814 totali) mentre 10.396 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 32.982 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

Nel Vicentino i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 982 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Gli attulmente positivi sono invece 15.140 (-452) e i ricoverati 117, 4 dei quali in terapia intensiva. Nella nostra provincia si registrano 3 decessi.