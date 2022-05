Coronavirus, numeri ancora in calo in Veneto

Ancora in discesa i numeri Covid in Veneto. Il bollettino di sabato 28 maggio segnala infatti altri 1389 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 1455 di venerdì. In calo anche il numero degli attualmente positivi, scesi oggi a 29772, 1129 in meno di ieri. In miglioramento anche la pressione ospedaliera con 286 (-20) pazienti positivi al coronavirus, 14 dei quali in terapia intensiva. Purtroppo altri 3 i decessi, nessuno dei quali nel Vicentino.

Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, sono 201 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore mentre gli attualmente positivi scendono a 4620. Negli ospedali berici ci sono poi 31 pazienti Covid (-6), 3 dei quali in terapia intensiva.