Coronavirus, il bollettino di giovedì: 4000 nuovi contagi a Vicenza

Vicenza è ancora la provincia più colpita in Veneto dal coronavirus, sono altri 3.998 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore. Lo rivela il bollettino del 27 gennaio di Azienda Zero con i dati relativi alla situazione epidemiologica in regione dove, nel complesso, sono 18.998 in più le persone risultate positive rispetto a ieri. In totale, in tutto il Veneto, sono 262.481 le persone attualmente positive, 47.170 delle quali nel Vicentino. Altri 22 i decessi in regione, 5 dei quali nella sola provincia berica.

IL BOLLETTINO DEL 27 GENNAIO

Per quanto la riguarda la pressione ospedaliera, sono invece in leggera diminuzione i ricoveri. A oggi si contano 1.582 (-2) malati Covid ancora positivi in area non critica e 160 (-5) in terapia intensiva. Negli ospedali di Vicenza e provincia sono invece 268 i pazienti in area non critica e 21 quelli in rianimazione.