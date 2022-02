Coronavirus, sempre meno i pazienti ricoverati negli ospedali Veneti

Da lunedì il Veneto torna in zona bianca e i numeri del bollettino di domenica emesso da Azienda Zero indicano il calo continuo della pandemia di Covid-19 in Veneto, con l'ulteriore discesa della pressione sugli ospedali e del numero di individui ora affetti dal virus. Il report del 27 febbraio, nel lasso di tempo compreso tra le ore 8 di sabato e le ore 8 di domenica, conta altri 2.633 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi, nessuno dei quali segnalato nel Vicentino. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 1.328.354 casi di Covid-19, 57.641 (-1.249) attualmente positivi e 1.257.076 (+4.059) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13.817 (+3). Sono 478 i nuovi casi emersi in provincia di Vicenza, con 8.325 persone tuttora affette dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1.048 (-10) persone in area non critica, 625 delle quali ancora positive, e 93 (-3) in terapia intensiva, di cui 44 ora negativizzate. Prendendo in considerazione solo le strutture dell'area berica, si contano 71 pazienti in ara non critica e 8 in terapia intensiva.

Vaccinazioni

La campagna anti Covid-19 del Veneto ha toccato quota 10.809.839 vaccini inoculati, dopo i 15.914 del 26 febbraio, secondo i dati forniti dalla Regione. Di quelli somministrati sabato, 405 sono risultate essere prime dosi e 2.157 sono serviti a completare il ciclo, mentre 13.352 sono gli addizionali o booster, ovvero le terze dosi. In regione finora è stato utilizzato il 90,7% delle forniture giunte, per vaccinare con almeno una dose l'82,5% (4.002.800) della popolazione veneta, con il richiamo l'82,5% (4.005.110) e con la terza il 63,6% (3.088.308).

IL BOLLETTINO DI DOMENICA 27 FEBBRAIO