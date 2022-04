Coronavirus, scendono gli attualmente positivi in Veneto ma aumentano i pazienti in ospedale

Risalgono i contagi in Veneto e anche i ricoveri ospedalieri, ma diminuiscono gli attualmente positivi. I dati aggiornati sulla pandemia da Covid-19 arrivano dal consueto bollettino di Azienda Zero, con le variazioni di mercoledì 27 aprile rispetto al giorno precedente. Sono altri 9.666 i tamponi positivi (martedì erano 2.002) al Sars-CoV-2 registrati oggi e 20 decessi, 4 dei quali segnalati nel Vicentino. Da quando la pandemia ha preso in piede, in regione sono stati complessivamente annoverati 1.649.773 casi di Covid-19, 72.316 (-1.518) dei quali attualmente positivi e 1.563.033 (+11164) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 14424. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate in area non critica 912 (+21) persone, 632 delle quali ancora positive, e in terapia intensiva 37 (+5), di cui 19 ora negativizzate.

IL BOLLETTINO DEL 27 APRILE

In provincia di Vicenza sono venuti alla luce 1.816 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 289.850 contagi. Gli attualmente positivi nel Vicentino sono 12.305 mentre i pazienti affetti da Covid e ricoverati negli ospedali di Santorso, Bassano, Vicenza e Valdagno sono 76 (+3) in area non critica e 3 in terapia intensiva.