Coronavirus, in Veneto sale il numero dei pazienti

Sono 3.908 i casi in più di tampone positivo al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, di cui 711 (-176) nella provincia berica. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, domenica 26 giugno, curato da Azienda Zero.

Cresce quindi il numero dei soggetti attualmente positivi a livello regionale, pari oggi a quota 57.632 (ieri erano 56.321), così come su scala provinciale a Vicenza dove si è raggiunta quota 7.914 (ieri erano 7.550). Sempre nelle ultime 24 ore si registrano inoltre due decessi, nessuno dei quali nel Vicentino, con il computo totale delle vittime da inizio pandemia che sale così a 14.785 in Veneto.

Scarica il report Covid Veneto 26 giugno 2022

Per quanto concerne la situazione negli ospedali veneti, quest'oggi si registra un aumento dei pazienti Covid: in area medica vi sono infatti 368 persone curate, ovvero 17 in più rispetto a ieri. Lieve crescita anche per le terapie intensive, dove oggi sono 16 i pazienti Covid in tutto il Veneto, ovvero una persona in più rispetto alle precedenti 24 ore. Negli ospedali del Vicentino i malati Covid ricoverati sono 40 (+4), 3 dei quali in terapia intensiva.